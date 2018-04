Soja cai com vendas especulativas e crise Os preços da soja registraram forte queda pelo segundo dia seguido na Bolsa de Chicago (CBOT). Os contratos de maior liquidez, com vencimento em janeiro, encerraram o pregão cotados a US$ 8,95/bushel, em baixa de 2,29%. Mais uma vez, a commodity foi pressionada por vendas especulativas associadas ao pessimismo com a condição econômica global, que resultou em perdas expressivas nos mercados acionários e de petróleo. A queda da soja foi minimizada por compras de empresas comerciais nas mínimas do dia.