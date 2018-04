Soja corrige perdas e tem alta de 2,26% A soja negociada no mercado futuro da Bolsa de Chicago registrou forte valorização ontem. Os contratos com vencimento em novembro, mais líquidos, encerraram o pregão cotados a US$ 9,27/bushel, em alta de 2,26%. Segundo analistas, a falta de notícias capazes de pressionar as cotações fez com que investidores liquidassem contratos de venda, que funcionam como uma aposta na queda dos preços, e embolsassem os lucros obtidos com o recuo das últimas semanas. Em julho, a soja tem queda 5,50%.