Soja deve ter produção recorde O ministro Roberto Rodrigues anunciou uma safra recorde de soja de 58,021 milhões de toneladas no ano agrícola 2003/04. Estimativa feita pela Conab indica que no limite inferior a produção no próximo ano agrícola poderá ficar em 56,101 milhões de toneladas. Na safra 2002/03, a produção de soja foi de 52,032 milhões de toneladas. Nesta safra o governo estima que os produtores plantarão entre 20,053 e 20,734 milhões de hectares com soja. No ano safra 2002/03 o plantio foi de 18,479 milhões de hectares. O ministro também destacou que a produção de milho na safra de verão deverá ficar entre 30,996 e 31,968 milhões de toneladas, abaixo da produção do ano passado, quando os produtores colheram 34,771 milhões de toneladas de milho. A colheita de milho será resultado de uma área plantada de 9,149 a 9,384 milhões de hectares, abaixo do resultado da safra 2002/03, quando os produtores plantaram 9,684 milhões de hectares com milho na primeira safra e 3,562 milhões de hectares com milho na safrinha.