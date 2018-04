Soja dispara 6% e se recupera O preço da soja disparou ontem para o maior nível em três semanas na Bolsa de Chicago (CBOT). O contrato para novembro encerrou o pregão a US$ 9,71/bushel, em alta de 6%. Especuladores compraram mais de 6 mil lotes do grão, atraídos pela alta de outras commodities e pela demanda por soja para exportação nos EUA. Compras baseadas em considerações técnicas também foram registradas. Investidores sentiram-se encorajados com o fato de os preços terem rompido a faixa em que oscilaram nas últimas semanas.