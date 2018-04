Soja segue petróleo e tem forte queda Os preços da soja registraram forte baixa na Bolsa de Chicago ontem. O contrato de maior liquidez, para janeiro, encerrou o pregão a US$ 9,16/bushel, em baixa de 3,38%. A commodity refletiu a queda acentuada do petróleo e o desempenho negativo dos mercados de ações em mais um dia marcado pelos temores de recessão global. Apesar do resultado, os estoques apertados e o grande volume de exportações dos Estados Unidos têm garantido sustentação à soja, que acumula queda de apenas 1% nos últimos 30 dias.