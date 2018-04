Soja tem menor preço em 8 semanas Os preços futuros da soja atingiram o nível mais baixo das últimas oito semanas ontem. Na Bolsa de Chicago (CBOT), os contratos com vencimento em março encerraram o pregão cotados a US$ 9,03/bushel, com desvalorização de 5,49%. O mercado foi afetado pelo pessimismo que derrubou o valor das ações e de praticamente todas as commodities, além de impulsionar o dólar. A melhora da condição das lavouras na Argentina, após as chuvas dos últimos dias, abriu espaço para que as cotações recuassem.