Soja transgênica deve ser escoada, diz ministro O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, afirmou hoje que toda a produção brasileira de soja transgênica será escoada e que estão sendo estudados mecanismos para o envio do produto ao exterior. Segundo ele, entre 8% e 12% da safra de soja brasileira é transgênica, algo em torno de 5 milhões de toneladas. Sem precisar como e para onde serão feitas as exportações, o ministro disse que o problema deve ser discutido por meio de debates na sociedade e no Congresso Nacional. Rodrigues participou da abertura da Feira de Negócios da Agroindústria Sucroalcooleira (Feicana 2003), que acontece até quinta-feira, em Araçatuba, no interior de São Paulo.