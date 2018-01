Soja transgênica dominará o mercado, diz Abiove O presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), Carlo Lovatelli, acredita que a "globalização" da soja transgênica é questão de tempo, exceto para alguns nichos de mercado. "O Brasil deveria preservar uma área para cultivo de soja convencional, para atender a estes nichos. Mas o grande mercado internacional de soja já é composto por variedades transgênicas", diz o dirigente. Ele se refere à produção dos Estados Unidos e da Argentina, que formam com o Brasil o bloco quase exclusivo de exportação de soja e derivados. Os nichos se referem a algumas empresas japonesas e européias, que compram somente a soja convencional, em alguns casos, orgânica. A Abiove vai discutir em breve com o Ministério da Agricultura - a reunião já está pré-agendada - a minuta elaborada pelo governo para a certificação oficial de soja convencional do Brasil. A minuta foi publicada em 31 de dezembro no Diário Oficial, e está em consulta pública por 30 dias. "O texto da minuta é muito cru, bastante superficial", avalia Lovatelli. Uma das principais sugestões ao governo será estabelecer um limite mínimo para a presença de organismos geneticamente modificados (OGM) em cargas de produto convencional. "A presença zero de OGM será o pior dos mundos, uma configuração praticamente impossível para uma commodity", afirma. A última proposta de Brasília para a presença mínima, praticamente sem efeito, de OGM em cargas convencionais foi de 4%. Até este limite, o lote poderia ser certificado como convencional. Na Europa discute-se a proporção de 0,9%, e o Japão fixou o limite em 5%. Para a China A nova legislação chinesa para importação de transgênicos entrou em vigor em 20 de dezembro. Pouco antes disso, o Brasil obteve um acordo para flexibilizar as regras por um prazo maior, uma vez que o cultivo de soja geneticamente alterada está judicialmente proibido no País. Pelo acordo, o Brasil poderia embarcar soja e derivados para a China mediante certificação mais genérica. "Os chineses não têm qualquer problema com soja transgênica, eles querem é que os países certifiquem, informem que tipo de soja estão vendendo, e sobre a segurança do produto", diz Carlo Lovatelli. A partir do acordo, o Brasil elaborou a proposta, em apreciação pela China. A partir de 20 de setembro, quando acaba o novo prazo de flexibilização concedido pela China, o Brasil terá que afirmar se sua soja é ou não transgênica. Passará a vigorar, então, a certificação absoluta, já realizada pela Argentina e pelos Estados Unidos, e devidamente aprovada pelo governo chinês para estes países. "Ou o Judiciário define a questão até 20 de setembro, ou teremos que certificar a nossa soja como convencional, absolutamente isenta de organismos geneticamente modificados", explica Lovatelli. Se o Brasil for obrigado a fazer a certificação absoluta, o setor terá que ser estruturado para rastreamento e segregação total da soja convencional, e se os chineses encontrarem vestígios de OGM em amostras brasileiras, toda a carga correspondente poderá ser devolvida. "Poderemos enfrentar sérios problemas com a China depois de setembro, se a questão não for definida", diz o executivo.