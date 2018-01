Soletur entra com pedido de falência Agentes de viagens e funcionários da Soletur foram surpreendidos hoje com a notícia da declaração de falência da operadora de viagens, uma das maiores do País. O pedido foi encaminhado ontem à 8ª Vara de Falências e Concordatas do Rio de Janeiro. De acordo com estimativas fornecidas pela Delegacia de Turismo de São Paulo, em torno de duas mil pessoas clientes da operadora poderão ser prejudicados pela medida. Em todo Brasil, o número pode chegar a sete mil. A agente de viagens Arakci Ghazari, que trabalha há 20 anos com pacotes da Soletur, vendeu pacotes a dois clientes para Fortaleza e agora irá orientá-los a procurar o Procon. "Não temos como devolver o dinheiro a eles", afirmou. A agente de viagens Camila Rezende Rosaleno, da Idioltours, que também vendeu pacotes para Fortaleza, concorda que será impossível reembolsar os clientes. Abav busca alternativas para atender clientes O presidente nacional da Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav), Goiaci Alves Guimarães, disse que está buscando alternativas para garantir o atendimento dos clientes da Soletur para que eles não sejam lesados pela falência da operadora. De acordo com ele, a Varig e a TAM garantiram que todos os bilhetes aéreos individuais de vôos regulares (não-charters), adquiridos por meio da Soletur e que já tenham sido emitidos, serão honrados. Os vôos charters, utilizados nas viagens em grupo (excursões), também terão seus bilhetes aéreos honrados para assegurar o retorno dos turistas às suas bases. Não serão atendidos os passageiros que adquiriram excursões de fretamento (charter) com saída programada a partir desse próximo fim de semana. A recomendação da entidade é que passageiros que compraram recentemente pacotes da Soletur e ainda não embarcaram que sustem os cheques pré-datados ou os pagamentos programados via cartão de crédito. Segundo Guimarães, a medida já está autorizada pela própria Soletur. Goiaci disse ainda que os clientes da Soletur que estiverem fora de suas bases e tiverem algum problema podem procurar a Operadora CVC para tentar solucionar as eventuais problemas com os hotéis. "Acredito que a hotelaria também deverá honrar a prestação de serviços aos clientes que estão viajando", afirmou. De acordo com a Abav, a estimativa é de que cerca de sete mil passageiros da Soletur estejam em trânsito, dos quais 15% já efetuaram pagamento integral de sua viagem e 85% ainda tenham pagamentos em pendência. Este ano, a operadora movimentou cerca de 250 mil turistas.