Solicitada reintegração de posse de avião da Varig Agentes da Polícia Federal aguardavam na terça-feira à noite a presença de um Oficial de Justiça no Aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre para cumprir um mandado de reintegração de posse de uma turbina do Boeing 737 da Varig. A aeronave, que estava estacionada em um hangar, havia aterrissado no final da tarde em solo gaúcho vinda de São Paulo. O mandado de reintegração de posse, expedido pela 10ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, deveria ter sido cumprido na capital paulista. A medida só não foi executada porque, quando o oficial de Justiça do Tribunal chegou ao aeroporto de Congonhas, a aeronave já havia levantado vôo em direção ao Rio Grande do Sul. Ao final da noite, uma funcionária da Infraero informou que o Boeing 737 estava com vôo marcado para às 3h com destino ao Rio de Janeiro. A viagem deveria ser feita sem passageiros.