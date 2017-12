Solução para a crise da Varig não passa desta semana O presidente da Infraero, Carlos Wilson, garantiu hoje, na inauguração do terceiro terminal de cargas do aeroporto de Manaus, que a crise da Varig terá uma solução até a próxima sexta-feira. "Não dá para esperar mais", disse. Ele afirmou que "provavelmente o governo federal poderá intervir, adotando uma solução técnica, que está sendo chamada de "administração especial para reestruturar a empresa". Segundo Wilson, a Fundação Rubem Berta deverá ser afastada. "Vamos garantir os empregos e as planilhas de vôos da empresa, encontramos esse caminho porque a Varig é muito importante para o País." A Varig opera hoje em 29 aeroportos internacionais e, se ela desaparecer, o País perderia esse espaço, disseo presidente da Infraero.