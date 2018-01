Solução para Quilmes e Ambev sai em janeiro, na Argentina A secretaria de Defesa da Concorrência deverá divulgar nas primeiras semanas de janeiro a sentença sobre a parceria entre a argentina Quinsa e a brasileira Ambev. Segundo o ministro de Produção, Aníbal Fernández, isso ocorrerá logo depois que a Justiça destrave a causa penal paralela apresentada pela cervejaria Isenbeck contra os integrantes da Comissão Nacional de Defesa da Concorrência (CNDC). "A sentença tem de estar por terminar, porque as análises destes termos de fusões levam 45 dias e, como no basquete, o relógio pára enquanto se pede a informação e volta a funcionar quando inicia a análise", comparou referindo-se ao processo judicial penal iniciado por uma denúncia "absolutamente pessoal" . O ministro admitiu que seu ministério solicitou ao juiz Norberto Oyarbide a restituição do expediente para continuar trabalhando. Porém, a Câmara Federal Penal recebeu uma apelação por parte dos advogados de Isenbeck para impedir a continuidade do trâmite que estaria a ponto de ser resolvido pela Justiça. Aníbal Fernández informou que se reuniu na semana passada com os executivos de Ambev e com o embaixador do Brasil na Argentina, José Botafogo Gonçalves, para que fossem informados sobre a postura de seu ministério sobre união de Ambev e Quinsa. "Eu lhes disse até onde tínhamos avançado, sem intrometer-nos na informação que não se pode divulgar, embora tenhamos exposto uma política global sobre o grau de avanço nas análises e a predisposição a concluir isso", disse o ministro.