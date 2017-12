Solução rápida para ações contra União Federal A lei que prevê a criação dos Juizados Especiais na Justiça Federal foi sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, no último dia 12, e entrará em vigor no início do próximo ano. Isto significa que os processos contra a União Federal que não ultrapassarem 60 salários mínimos (R$ 10,8 mil) e de menor complexidade terão solução mais rápida. A expectativa é de que mais de 90% das causas previdenciárias cheguem ao limite do valor da causa dos Juizados Especiais Federais. Também há previsão de que, uma vez condenada, a União Federal pague as indenizações em até 60 dias após a sentença final. Para se ter uma idéia, a média de dez anos de espera em uma ação previdenciária de revisão de benefício pode ser reduzida a dois anos no Juizado Especial, afirma a advogada Miriam Krongold Schmidt, do escritório Castro Barros Sobral Vidigal Gomes Advogados. Segundo Miriam, a lei prevê também a suspensão dos precatórios que protelavam a execução da sentença final. Ou seja, uma vez condenada, a União Federal paga através de precatórios - documento que inclui no orçamento débitos a serem pagos no ano seguinte -, atrasando ainda mais o processo. O advogado, integrante da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seção São Paulo, José Eduardo Tavolieri, confirma a rapidez na conclusão do processo, ainda mais com a previsão de pagamento do processo em 60 dias, independente de precatório. "O governo dá continuidade à Política Nacional das Relações de Consumo, prevista no Código de Defesa do Consumidor, e esta nova lei é mais uma iniciativa para facilitar o acesso à Justiça."