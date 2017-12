Soma cria sistema para diminuir volatilidade de ações A Sociedade Operadora do Mercado de Ativos (Soma) inaugura na próxima segunda-feira, dia 5, um novo mecanismo para diminuir a volatilidade das ações negociadas no mercado eletrônico. Trata-se do "Call", um dispositivo que vai ajustar os preços dos papéis que apresentarem oscilações acentuadas. Segundo o diretor-geral da Soma, Romeu Pasquantonio, o mecanismo permite que os 210 integrantes do Soma Trader, o sistema de negociação desse mercado, participem da formação de preço da ação. "O Call é uma operação especial que permitirá às instituições associadas formar o preço adequado dos ativos ao mesmo tempo em que oferece proteção contra oscilações acentuadas", diz Pasquantonio, em comunicado à imprensa. O sistema será automaticamente acionado sempre que a variação na cotação de um ativo for igual ou maior que 15% sobre o fechamento do dia anterior. O mesmo ocorre quando a ação ficar sem negócios por cinco pregões consecutivos ou se o fechamento da operação gerar uma variação de preço igual ou superior a 10% em relação ao preço estabelecido no último "Call", no mesmo dia. Dessa forma, o mecanismo informa ao mercado que o preço praticado está fora dos padrões e interrompe as operações, para evitar maiores flutuações.