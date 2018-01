Soma quer união com Bovespa Para atrair mais empresas e investidores, a Sociedade Operadora do Mercado de Ativos (Soma) quer unir forças com a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A Soma é o mercado de acesso para as empresas que pretendem lançar seus papéis na Bovespa. Nesse caso, a empresa lança seu papel na Soma para tentar atingir facilidade de negociação, ou seja, a liquidez necessária para entrar na Bolsa paulista. O presidente da Soma, José Eduardo Ferreira, explicou que a idéia não é fazer uma associação ou fundir as duas instituições, mas criar ações coordenadas entre elas. "Nós queremos trabalhar juntos para incentivar o mercado", afirmou. De acordo com Eduardo Ferreira, os sistemas operacionais continuarão independentes e a Soma manterá sua característica de mercado de acesso à Bovespa. Para reforçar essa aproximação, a Soma, com sede no Rio, deve abrir uma filial do seu mercado de balcão em São Paulo. Inicialmente, a intenção da Soma, segundo o executivo, é apoiar a formação de um mercado popular, que pretende atrair os pequenos investidores para o investimento em ações com apoio das centrais sindicais. A Soma deverá aproveitar a mesma idéia, usando sua sistemática para as ações do mercado de balcão.