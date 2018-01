Soma recusou negociar ações da Boi Gordo Em agosto, a empresa Fazendas Reunidas Boi Gordo S.A. tentou colocar suas ações na Soma - Sociedade Operadora do Mercado de Ativos S.A. -, que é a empresa responsável pela administração do mercado de balcão organizado no Brasil, mas não conseguiu. "A Soma indeferiu o pedido da Boi Gordo, considerando os riscos apresentados no balanço financeiro da empresa, o parecer dos auditores independentes e os fatores de inadimplência apontados pela própria empresa no prospecto preliminar de distribuição pública das ações", explica o diretor-geral da Soma, Romeu Pasquantonio. Consultado pela reportagem da Agência Estado, o escritório de auditoria independente que preparou o estudo sobre a Boi Gordo, Boucinhas & Campos Auditores Independentes, não quis comentar o assunto. Por meio de sua Assessoria de Imprensa, informou que trata-se de um acordo formal entre as partes em qualquer processo de auditoria. A Boi Gordo também não prestou esclarecimentos sobre o prospecto entregue à Soma no pedido de lançamento de ações neste mercado. Segundo o diretor da Soma, neste material, a própria empresa admitia que corria o risco de inadimplência junto a seus investidores. CVM autorizou emissão de ações e títulos A CVM não explicou como permitiu que a Boi Gordo recebesse o registro de companhia aberta no final de agosto, apesar dos problemas financeiros na empresa, verificados pela Soma e também conhecidos pela autarquia. Com esta autorização da CVM, a empresa recebeu a permissão para emitir ações preferenciais (PN, sem direito a voto), no total de R$ 315 milhões, que não chegaram a ser lançadas na Soma. Além disso, a CVM registrou, na mesma época, a emissão de R$ 260,553 milhões em Certificados de Investimento Coletivo (CICs), referentes à quarta emissão. A CVM não é responsável pelo sucesso financeiro de qualquer empresa com ações em bolsa, nem responde por qualquer prejuízo que os investidores venham a ter. Mas fontes do mercado acreditam que a CVM, neste caso, tem responsabilidade porque poderia ter evitado o lançamento deste quarto lote de CICs e a aprovação da emissão de ações, diante da situação financeira da empresa, segundo seu próprio balanço. Atuação da CVM depois da concordata A partir do pedido de concordata preventiva solicitada pela empresa em 15 de outubro na Comarca de Comodoro, a CVM determinou, por meio da Deliberação nº 406, de 17 de outubro de 2001, a suspensão da distribuição pública de CICs e ações de emissão da Boi Gordo a partir de agora. A CVM também notificou a Boi Gordo para fossem atualizadas as informações financeiras da empresa junto à autarquia. Segundo comunicado da Boi Gordo datado ontem, este procedimento já foi atendido, bem como a entrega da documentação relativa à concordata preventiva e a suspensão de negócios com CICs e ações da empresa. A Boi Gordo ainda não informou quando publicará o fato relevante com o detalhamento do pedido de concordata e o edital com a relação dos credores da empresa. Veja mais informações sobre como fica a situação dos investidores e os cuidados que ele deve ter a partir de agora nos links abaixo.