Somente 14% dos argentinos aprovam governo Duhalde Uma pesquisa realizada pela Universidade Torcuato Di Tella mostra que somente 14% dos argentinos possuem uma imagem positiva da administração do presidente Eduardo Duhalde. A pesquisa também sustenta que apenas 14% dos habitantes deste país consideram que Duhalde governa o país pensando no bem geral dos argentinos. De quebra, o modus operandi do presidente no gasto público apenas é aprovado por 12% da população. Se a imagem de Duhalde é ruim, a de seus ministros e assessores não fica atrás. A pesquisa sustenta que 80% dos entrevistados consideram que a maioria dos membros do governo são corruptos. Mas a visão negativa não se trata só de corrupção, mas também sobre a capacidade administrativa da equipe de Duhalde, já que somente 32% dos argentinos consideram que os integrantes do governo sabem como resolver os problemas do país. Candidato Segundo uma pesquisa da consultoria Ipsos-Mora y Araujo, o presidente Duhalde possui apenas 13% de imagem positiva. Desta forma, fica atrás de sua própria esposa, Hilda "Chiche" de Duhalde, que possui 19%. Duhalde, no entanto, pode ficar satisfeito com a colocação de seu arqui-inimigo, o ex-presidente e atual presidenciável Carlos Menem (1989-99), que somente conta com 12% de imagem positiva.