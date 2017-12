Sonae investirá R$ 180 mi no Brasil em 2005, diz jornal A Sonae Distribuição do Brasil vai investir neste ano R$ 180 milhões em remodelações e novas unidades no território brasileiro, informou hoje o Jornal de Negócios, de Portugal, citando uma fone oficial da empresa. A Sonae Distribuição conta com 150 supermercados no Brasil. No ano passado, os investimentos do grupo português, que chegou a ameaçar sair do Brasil, somaram R$ 140 milhões. Segundo o diário português, a Sonae acaba de comprar um supermercado para instalar uma nova unidade da rede Nacional no centro de Porto Alegre. Essa expansão na capital gaúcha implicará investimentos de R$ 50 milhões.