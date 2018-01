Sondagem da CNI mostra otimismo na indústria Os industriais brasileiros estão otimistas em relação ao desempenho das suas empresas e da economia do País nos próximos seis meses, segundo apurou a sondagem industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI). O indicador de expectativa para a economia brasileira neste semestre alcançou 62,5 pontos na sondagem, ante 45,5 pontos em outubro, quando foi realizada a pesquisa anterior. No que diz respeito à expectativa sobre o desempenho da própria empresa, a expectativa é de 67 pontos, ante 58 pontos em outubro. A sondagem define 50 pontos como o indicador de normalidade. O que está acima desse número é considerado expectativa positiva e o que está abaixo, negativa. O coordenador da Unidade de Política Econômica da CNI, Flávio Castelo Branco, disse que o otimismo pode estar relacionado a uma confiança no novo governo, mas alertou que a expectativa positiva não é extraordinária, já que havia chegado a 61,3 pontos na sondagem do primeiro trimestre do ano passado e a 63 pontos no último trimestre de 2001. "Houve um desanuviamento das tensões e preocupações, mas a situação não está tão boa quanto em tempos passados. Há juros elevados, problemas tributários e alguma desconfiança em relação ao cenário externo", disse. No quarto trimestre de 2000, por exemplo, a expectativa para a economia brasileira em seis meses chegou a 67,2 pontos, a maior da série iniciada no segundo trimestre de 98. Apesar do otimismo dos industriais em relação à economia brasileira nos próximos seis meses, no curto prazo ainda há avaliação ruim das condições econômicas. A sondagem conjuntural da CNI apontou que, no que diz respeito à avaliação dos empresários da situação atual da economia em relação aos seis meses anteriores, o indicador ficou em 37,9 pontos. Apesar de se manter em patamar negativo, o indicador melhorou em relação à sondagem anterior, de outubro, quando era ainda menor, de 28,9 pontos. "As expectativas atuais ainda trazem os temores em relação à deterioração da economia, os empresários sabem que a situação não vai melhorar de imediato", disse Flávio Castelo Branco. Desempenho Todos os indicadores de atividade da indústria evoluíram no quarto trimestre do ano passado em relação ao terceiro trimestre, segundo a sondagem conjuntural da CNI. O faturamento, por exemplo, atingiu 58 pontos na resposta dos empresários, ou seja, melhorou para a maior parte das empresas e atingiu o nível mais elevado da série. Segundo a sondagem, 59% das grandes empresas e 48% das pequenas e médias registraram crescimento do faturamento no período. Flávio Castelo Branco disse que o último trimestre do ano sempre apresenta alguma sazonalidade, por causa do aumento das encomendas para o Natal, mas que ainda assim o resultado foi significativo e pode ser um sinal de que houve "algum aquecimento" da demanda interna. O indicador de produção também melhorou, passando para 56 pontos, ante 52 pontos no terceiro trimestre. O emprego industrial manteve-se estável e a utilização da capacidade apresentou pequeno crescimento, passando para 75% no quarto trimestre, ante 73% no terceiro. Castelo Branco disse que o nível de utilização é "razoável para o atual ritmo de crescimento da economia". A "elevada carga tributária" continua liderando a lista de problemas apresentada pelos industriais brasileiros, segundo apurou a sondagem industrial da CNI. O item foi apontado por 56% das grandes empresas e 65% das pequenas e médias investigadas na sondagem. O alto custo das matérias-primas também foi destacado como problema pelos empresários, apontado por 45% das empresas. Na sondagem anterior, do terceiro trimestre, um porcentual menor (35%) das empresas entrevistadas haviam citado essa dificuldade. Outros principais problemas apontados foram taxas de juros, competição acirrada de mercado e falta de capital de giro. A pesquisa foi realizada entre os dias 20 de dezembro do ano passado e a última sexta-feira, com 1.511 empresas.