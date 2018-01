Sondagem industrial indica aumento do PIB no 4º trimestre O Produto Interno Bruto (PIB) referente ao quarto trimestre de 2006 tende a ser melhor do que o do terceiro, que cresceu 0,5% na margem e 3,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. A afirmação foi feita pelo coordenador da Sondagem Industrial da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Aloísio Campelo, com base em alguns indicadores abertos da pesquisa divulgada nesta quinta-feira. O Indicador da Situação Atual dos Negócios, por exemplo, cresceu 7,3% em novembro comparativamente a outubro e 21,6% sobre o mesmo mês do ano passado. Este indicador atingiu 118 pontos este mês ante 110 pontos de outubro, numa escala de 100 a 200 pontos, sendo que pontuações abaixo de 100 são consideradas pessimistas e acima otimistas. O resultado de novembro, segundo o coordenador, é o melhor desde outubro de 2004, que foi 137 pontos. "Esse resultado indica que o PIB industrial do quarto trimestre tende a ser melhor que o do terceiro e é um fator de impulso para o PIB geral do último trimestre", avaliou. Segundo a FGV, quando o empresário responde sobre qual a sua percepção da situação atual dos negócios, ele considera a perspectiva de competitividade, vendas e crescimento. Tanto que o Índice da Situação Atual, que congrega entre outros o Índice da Situação Atual dos Negócios, atingiu 115,8 pontos em novembro, com crescimento de 14,7% sobre o mesmo mês do ano passado e 4,4% em relação a outubro. A situação atual dos negócios, de acordo com Campelo, melhorou em razão do aquecimento do nível de demanda global. Em novembro, segundo o coordenador, a demanda global atingiu 110 pontos, 17% maior que novembro do ano passado e 1,9% superior a outubro. "Esse foi o quatro mês consecutivo de alta e o melhor resultado desde outubro de 2004", disse. Segundo ele, o nível de demanda global foi puxado pelo mercado interno. Neste mês, o indicador de nível de demanda interna atingiu 113 pontos com alta de 21,5% em relação ao mesmo período do ano passado e 4,65 na comparação com outubro. De acordo com Campelo, 21% das empresas consultadas informaram que a demanda está forte. Ele ressalta que na comparação com outubro aumentou o número de empresas que declararam que a demanda está forte e diminuiu o número daquelas que declararam que o nível da demanda interna está fraco. Já o indicador de demanda externa repetiu em novembro os 103 pontos de outubro, ou seja, ficou estável. De acordo com sondagem, apesar da melhoria da situação atual dos negócios e do aumento da demanda por consumo no mercado doméstico de outubro para novembro, houve um pequeno aumento na utilização da capacidade instalada neste mesmo período. De acordo com a sondagem, o nível da capacidade instalada hoje é de 84,6% ante 84,2% em outubro. "O nível de uso de utilização da capacidade instalada hoje é elevado e pode refletir a escassez de investimentos", diz Campelo. Para ele, o uso da capacidade instalada não registrou um grande avanço mesmo com a melhoria da demanda porque houve enxugamento dos estoques excessivo no período. Em novembro, 7% das empresas consultadas informaram que trabalhavam com estoques excessivo ante 11% em outubro e 14% em novembro de 2005. Produtos industriais Apesar da melhoria da situação atual dos negócios e da ampliação da demanda por produtos industriais em novembro, Campelo disse que não é possível inferir que este crescimento irá se sustentar no início de 2007. Isso porque o índice de expectativas da indústria para o período de 3 a 6 meses registrou em novembro um recuo de 5,7% na comparação com outubro e de 7,7% em relação a novembro do ano passado. O coordenador aponta três componentes que influenciaram este resultado. Um deles é a produção prevista para o período entre novembro e janeiro. O indicador atingiu neste mês a marca de 107 pontos numa escala de 100 a 200 pontos, resultado 8,40% inferior a outubro. O segundo componente é o do emprego previsto para o trimestre novembro, dezembro e janeiro. Este indicador fechou novembro com 106 pontos, 9,4% abaixo do registrado em outubro e estável na comparação com novembro do ano passado. O terceiro componente é a situação dos negócios para os próximos seis meses, que fechou novembro em 137 pontos, com avanço de apenas 0,70% em relação a outubro. "É um resultado melhor que o de outubro, mas mostra que a indústria que está andando de lado", diz Campelo, acrescentando que não está garantido por estes indicadores que a recuperação de terceiro para o quarto trimestre se estenda para 2007. "Pode ser que a recuperação da indústria continue em onda, indo e voltando", explicou.