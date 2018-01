Sondagem vê sinal de desaceleração no crescimento industrial A Fundação Getúlio Vargas divulgou hoje a síntese de sua 155ª Sondagem Trimestral da Indústria de Transformação do Instituto Brasileiro de Economia (IBRE/FGV), referente aos meses de fevereiro, março e abril. De acordo com a síntese, o levantamento captou sinais de desaceleração no ritmo de crescimento da indústria em abril de 2005. A FGV informou ainda que o nível médio de utilização da capacidade da indústria de transformação, com ajuste sazonal, alcançou 84,4%, percentual inferior aos 84,6% registrados em janeiro desse ano - época da sondagem trimestral anterior - e aos 85,1% da sondagem referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2004. A instituição informou ainda que a parcela de empresas que apontam a demanda como um fator limitativo à expansão da produção no curto prazo aumentou de 15%, no levantamento anterior até janeiro, para 20% na sondagem anunciada hoje. Embora a FGV não tenha anunciado o universo da 155ª Sondagem, na síntese da pesquisa divulgada hoje, informações anteriores já distribuídas pela instituição esclarecem que a sondagem completa é realizada trimestralmente desde 1966. Nas mais recentes sondagens completas, já anunciadas, a FGV pesquisou um universo de 900 a 950 empresas informantes, que movimentavam em vendas cerca de R$ 350 milhões.