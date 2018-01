Sonho da casa própria com móveis novos fica para depois

“Estava aguardando. Agora, acabou a esperança”, afirma o vigia Genival da Silva Lima Júnior, de 38 anos. Ele se mudou com a esposa e três filhos para um empreendimento do Minha Casa Minha Vida, em Riacho Fundo, cidade-satélite de Brasília, há quatro meses. Junto com a chave do apartamento, veio a promessa de que em breve teria o cartão do Minha Casa Melhor para poder financiar os móveis do novo lar.

“Lembro que na campanha ela sempre falava que nunca ia acabar com esse programa. Mas isso é uma coisa que se fala da boca pra fora, né?”, diz, em referência à promessa da presidente Dilma Rousseff na campanha à reeleição no ano passado.

Genival não conseguiu mobiliar o apartamento como gostaria. Diz que não tem condição para financiar os móveis que ainda faltam sem ter o acesso às condições favoráveis do programa. Ele ganha R$ 905 por mês e a mulher trabalha como diarista.

O apartamento em que vivem conta com dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Os três filhos ainda dormem em colchões no chão. A roupa suja é lavada na casa da sogra ou na mão. A sala ainda espera sofá e mesa. Nas janelas, papelão é usado como cortina. “Com essa crise no País, já nem tenho mais esperança”, diz.

Para a balconista Jaqueline dos Santos, de 27 anos, a injustiça foi beneficiar apenas uma parte dos mutuários do Minha Casa Minha Vida com a linha de crédito especial. Ela, que vive com o marido e duas filhas, ainda esperava o cartão para comprar geladeira, fogão e guarda-roupa. “Não tenho condições de comprar esses móveis agora. Com o programa, poderia parcelar várias vezes e ter desconto. Agora, nem sonhando consigo comprar tudo na loja”, afirma.

Foi o que fez a vendedora autônoma Noeli da Conceição, de 47 anos. Ela se mudou no início deste ano e até hoje paga o sofá, o armário e a mesa. “Nem se me dessem agora eu queria. Deus que me livre de mais dívida”, afirmou. Já Elis Regina Santana, de 35 anos, optou por trocar o piso do apartamento assim que mudou e ainda confiava na retomada do programa para “comprar quase tudo”. Ela vive no apartamento de dois quartos com o marido e seis filhos entre seis e 14 anos.

Em Marechal Cândido Rondon, no interior do Paraná, o servente de pedreiro Edilson Luiz Ferreiro, de 38 anos, resumiu, por telefone, a reação dos beneficiários ao fim do programa. “Com ele, o sonho ficaria completo.” Ele recebeu na sexta-feira as chaves da casa nova pelas mãos do ministro do Trabalho, Manoel Dias, e também ficou desapontado por não receber o cartão do Minha Casa Melhor. “Vou ter de esperar as coisas melhorarem para comprar os móveis. Pelo menos já tenho um teto pra morar.”