Sony anuncia corte de 13% em três anos A Sony Corp. anunciou nesta terça-feira que pretende acabar com 20.000 postos de trabalho, 13% de sua força global de pessoal, nos próximos três anos. Os cortes atingirão 7.000 empregos da Sony no Japão. O número de demissões regionais ainda não foi divulgado. A Sony emprega cerca de 154.500 pessoas em todo o mundo. As demissões, segundo a companhia, fazem parte de um processo de reestruturação da empresa, que pretende integrar cargos administrativos e corporativos com o objetivo de aumentar a eficiência.