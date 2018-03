Sony planeja reformas estruturais A gigante japonesa de produtos eletrônicos e de entretenimento Sony Corp. anunciou que pretende melhorar sua margem de lucros por meio de reformas estruturais e expansão para novas áreas de produtos eletrônicos e de jogos. A Sony visa um coeficiente de lucro operacional/vendas de 10% ou mais no ano fiscal a terminar em março de 2007, excluindo operações financeiras. A meta é definida após a Sony no final de abril divulgar fracos resultados no ano fiscal encerrado em março de 2003 e apresentar uma perspectiva pessimista para o atual ano fiscal. A Sony projeta uma queda de 57% do lucro líquido para 50 bilhões de ienes (US$ 422,7 milhões) neste ano fiscal até março de 2004, um lucro operacional de 130 bilhões de ienes (US$ 1,09 bilhão) e vendas de 7,4 trilhões de ienes (US$ 62,5 bilhões). No mês passado, a Sony divulgou um plano de gastar um total de 300 bilhões de ienes (US$ 2,5 bilhões) nos próximos três anos na reestruturação do grupo. A companhia espera usar 140 bilhões de ienes (US$ 1,18 bilhão) desse valor, no atual ano fiscal, centrando 130 bilhões de ienes (US$ 1,09 bilhão) em sua operação de produtos eletrônicos. Além disso, a Sony informou que as negociações sobre a venda de uma participação em unidade de seguros foram suspensas. O grupo holandês de seguros Aegon NV mantinha discussões para possivelmente comprar uma fatia na Sony Life Insurance Co.