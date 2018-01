Sony tem lucro líquido de US$ 1,06 bi no trimestre A Sony Corp. registrou um aumento significativo nos lucros no trimestre até 31 de dezembro de 2002, beneficiada pelo crescimento robusto da receita com filmes e redução de custos em sua divisão principal de produtos eletrônicos. A companhia teve um lucro líquido de 125,4 bilhões de ienes (US$ 1,06 bilhão), quase o dobro em relação ao lucro de 64,0 bilhões de ienes em igual período de 2001. As vendas do grupo cresceram 1,2% para 2,3 trilhões de ienes (US$ 19,4 bilhões), de 2,27 trilhões de ienes em 2001. Além disso, a empresa manteve suas previsões de lucros para o ano fiscal a encerrar em março de 2003. Para o atual ano fiscal, a Sony estima um lucro operacional de 280 bilhões de ienes (US$ 2,37 bilhões), um lucro líquido de 180 bilhões de ienes (US$ 1,52 bilhão) sobre vendas de 7,6 trilhões de ienes (US$ 64,3 bilhões). Na divisão de produtos eletrônicos, a Sony registrou um lucro operacional de 82,1 bilhões de ienes (US$ 695,0 milhões) no último trimestre, uma alta de 14% em relação ao ano anterior. A Sony atribuiu o resultado da divisão à desvalorização do iene frente ao euro, além de efeitos benéficos decorrentes da reestruturação. Na divisão de games, o lucro operacional cresceu 7,9% para 71,7 bilhões de ienes (US$ 607,0 milhões). A divisão de filmes apresentou um salto para 31,7 bilhões de ienes (US$ 268,3 milhões) no trimestre, de 292 milhões de ienes em 2001.