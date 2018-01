Söros compra segunda empresa de Laticínios da Argentina O mega-investidor húngaro-americano George Söros passará a ter o controle da segunda maior empresa de laticínios da Argentina, a tradicional cooperativa Sancor, que em 2005 faturou US$ 500 milhões. Söros, por meio do grupo investidor Adecoagro, terá 62,5% da cooperativa fundada em 1938 por produtores das províncias de Santa Fe e Córdoba. Os restantes 37,5% ficarão com a cooperativa. A operação - cuja negociação tem um prazo de 90 dias para concluir - envolve US$ 120 milhões. O motivo da venda foi a dívida de US$ 167 milhões que não conseguiu pagar pelo abalo que a empresa sofreu com a crise de 2001-2002. A decisão da diretoria da Sancor ainda deve ser aprovada por 4 mil produtores que integram as 68 cooperativas que formam a Sancor. A Sancor reúne 1.600 produtores e produz 4,5 milhões e 5 milhões de litros de leite diariamente em 17 fábricas. A empresa é a principal do país em leite e a segunda em doce de leite. A Adeoagro possui 225 mil hectares na Argentina, Brasil e Uruguai, onde produz cereais, laticínios, arroz, açúcar e etanol. Söros possui 40% da Adecoagro, enquanto que o fundo HBK controla outros 40%. Os 20% restantes pertencem a investidores do Brasil e da Argentina. Söros desembarcou na Argentina no início dos anos 90, onde tornou-se um ativo investidor. Neste país, foi dono de shoppings e empreendimentos imobiliários. Atualmente, é o maior latifundiário do país. O italiano Luciano Benetton é o segundo no ranking de latifundiários. Com a passagem da Sancor às mãos de Söros, mais um símbolo do capital argentino fica em mãos estrangeiras. Atualmente, a participação nacional das empresas instaladas neste país se reduz a 40%. Nos anos 90, as empresas argentinas foram adquiridas por capitais europeus e americanos. Mas, nos últimos cinco anos, desde a explosão da crise, a maior parte das grandes empresas argentinas que ainda estava em mãos nacionais passaram para o controle brasileiro. Esse foi o caso da Pecom (que passou à Petrobrás), a Quilmes (controlada atualmente pela Ambev) e a Loma Negra (adquirida pela Camargo Correa).