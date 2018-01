Soros cria fundo para financiar empresas O megainvestidor George Soros está criando, através de sua empresa Soros Fund Management (SFM), um fundo hedge para se concentrar na concessão de empréstimos para empresas que sofrem dificuldades financeiras, informou hoje o jornal Financial Times. Desde o ano passado, os fundos hedge estão cada vez mais se dedicando a financiar companhias que enfrentam problemas, particularmente no setor de energia dos Estados Unidos, no qual tiveram um papel fundamental no refinanciamento de US$ 10 bilhões para as empresas elétricas neste ano. Esses fundos também participaram do ajuda financeira à companhia aérea United Airlines. Ao contrário dos bancos, que se concentram no fluxo de caixa das empresas, os fundos hedge priorizam o valor de venda de uma determinada empresa. A nova empresa de Soros irá se chamar SFM Capital, e será uma unidade da SFM, que possui cerca de US$ 7,4 bilhões em fundos hedge e cerca de US$ 4 bilhões em ações e propriedades.