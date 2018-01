Soros é multado em US$ 2,26 milhões na França Um tribunal da França considerou o megainvestidor George Soros culpado de "inside trading" (lucrar com informação privilegiada), multando-o em 2,2 milhões de euros (US$ 2,26 milhões). A multa representa o mesmo montante que o bilionário norte-americano, nascido na Hungria, foi acusado de ter obtido com a compra de ações do Banco Société Générale por meio de informações privilegiadas há 14 anos. A cifra ficou de acordo com o que os promotores haviam solicitado. Soros, 72 anos, presidente do Soros Fund Management, nega que tenha atuado com base em informação privilegiada. Ele não compareceu ao tribunal hoje. Em depoimento ao tribunal em novembro, o investidor afirmou: "Estou nesse negócio toda a minha vida e acho que sei o que é e o que não é insider trading". O Société Générale foi privatizado em 1987. Um ano depois, o preço de suas ações subiu durante uma fracassada oferta de compra. Soros foi acusado de ter recebido informação privilegiada antes que a oferta empurrasse os preços das ações para cima. O advogado de Soros, Bernard du Granrut, disse que o tribunal "não tomou conhecimento dos elementos essenciais foram apresentados pela defesa". Ele disse que consultará Soros sobre a possibilidade de recorrer da sentença. O porta-voz de Soros em Nova York não pôde ser contatado imediatamente. Soros foi julgado juntamente com Jean-Charles Naouri, ex-assessor do então ministro francês das Finanças Pierre Beregovoy, e o empresário libanês Samir Traboulsi. O tribunal declarou Naouri e Traboulsi inocentes. Os promotores pediam multas de 290 mil de euros contra Naouri e de 1,98 milhão de euros contra Traboulsi. Soros disse que se interessou pelo Société Générale com base em informações que, afirma, eram amplamente conhecidas: o governo de esquerda da França na época favorecia as aquisições para mudar a administração de companhias que haviam sido privatizadas pouco tempo antes. Soros disse que estava comprando ações de muitas empresas e não tinha razões para não incluir as do banco. Ele alega que vendeu as ações em seguida porque achava que a tentativa de aquisição tinha motivos políticos e não beneficiaria a empresa. Soros teria sido o primeiro americano a ganhar US$ 1 bilhão num único ano. Nascido em Budapeste, Hungria, em 1930, ele emigrou para os EUA em 1956 e tornou-se cidadão norte-americano cinco anos depois. Ele fez sua fortuna administrando fundos de investimento. A revista Forbes o classificou como a 37ª pessoa mais rica do mundo, com fortuna estimada em US$ 6,9 bilhões. Segundo a promotoria, o caso se arrastou porque as autoridades suíças levaram anos para responder aos pedidos de informação.