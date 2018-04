Soros não vê fundo do poço do colapso financeiro mundial O mega-investidor George Soros disse na sexta-feira que o sistema financeiro mundial tem efetivamente se desintegrado, acrescentando que ainda não existe uma perspectiva de solução a curto prazo para a crise. Soros afirmou que a turbulência é, na verdade, mais severa do que durante a Grande Depressão e comparou a atual situação com o desmantelamento da União Soviética. Para ele, a quebra do Lehman Brothers em setembro marcou um ponto de inflexão no funcionamento do sistema de mercados. "Nós testemunhamos o colapso do sistema financeiro", disse Soros em um jantar na Columbia University. "Não há sinal algum de que estejamos perto do fundo do poço." Seus comentários ecoaram declarações feitas mais cedo na mesma conferência por Paul Volcker, ex-chairman do Federal Reserve e atualmente alto conselheiro do presidente Barack Obama. Volcker disse que a produção industrial no mundo está caindo ainda mais rapidamente do que nos Estados Unidos, que já estão sob severa pressão. "Não me recordo de qualquer tempo, mesmo talvez durante a Grande Depressão, quando as coisas foram para baixo tão rapidamente, tão uniformemente ao redor do mundo", disse Volcker. (Reportagem de Pedro Nicolaci da Costa e Juan Lagorio)