Sorriso, no Mato Grosso, lidera ranking de produção de peixes

RIO - O município de Sorriso, no Mato Grosso, liderou o ranking brasileiro de produção de peixes em 2014, apesar da queda de 2,4% frente ao ano anterior. A quantidade produzida chegou a 21 mil toneladas, 4,4% do total nacional, segundo dados da pesquisa Produção da Pecuária Municipal (PPM) referente ao ano passado. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira, 8, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na sequência, as maiores produções foram vistas em Jaguaribara, no Ceará, com 16,92 mil toneladas, e Rio Preto da Eva, no Amazonas, com 14,433 mil toneladas. Dos 20 municípios que mais produzem, oito estão na região Norte, quatro no Sul e três no Nordeste.

Ao todo, o Brasil produziu 474,329 milhões de toneladas de peixes no ano passado, alta de 20,9% em relação a 2013. Segundo o IBGE, a região Norte assumiu a liderança entre as grandes regiões, com 139,1 mil toneladas. O crescimento foi impulsionado por Rondônia, que subiu para a primeira posição do ranking com a despesca (recolhimento de peixes criados em cativeiro) e produziu 75,0 mil toneladas.

Os peixes são a maior parte (70,2%) do valor da produção da aquicultura, seguida pela criação de camarões (20,5%). A aquicultura, presente em todas as unidades da federação, gerou R$ 3,87 bilhões de reais no ano passado.

A produção de camarão no Brasil é concentrada na região Nordeste (99,3%). Em 2014, a liderança continuou com o Ceará, com a produção de 35,4 mil toneladas de camarão, seguido pelo Rio Grande do Norte, com 18,3 mil toneladas. Juntos, os dois estados responderam por 82,6% da produção nacional. Aracati (CE) continuou como destaque em 2014, com produção de 8,8 mil toneladas de camarão.