Sorteios de prêmios atraem clientes da poupança Desde que a Caixa Econômica Federal optou por incentivar as aplicações na cadernetas de poupança, a forma de investimento predileta dos brasileiros, através de sorteios de quantias em dinheiro, a instituição registrou a abertura de 3.041.000 novas contas no período entre novembro de 2000 e julho deste ano. Somente em julho, foram abertas 283.420 novas poupanças na Caixa, o que dá uma média de 21 mil novas contas abertas a cada dia útil. Com isso, o saldo total da poupança da Caixa pulou de R$ 29,51 bilhões, em 17de novembro de 2000, para R$ 33,32 bilhões, no dia 18 de julho, o que representa um crescimento de 13%. "Somamos à segurança e à rentabilidade líquida da poupança (aproximadamente de 0,5% ao mês mais a variação da TR) um atrativo muito interessante, que é a possibilidade de ganhar muitos prêmios, inclusive prêmios milionários", diz Luiz Francisco Monteiro de Barros, diretor de Serviços Financeiros da Caixa. A promoção de premiação da poupança entregará, até novembro desse ano, seis prêmios de R$ 4 milhões, seis prêmios de R$ 2 milhões, 900 prêmios de R$ 20.000 e 47.200 prêmios de R$ 1.000. Concorrem aos prêmios as pessoas físicas titulares de todas as modalidades de poupança da Caixa que tenham saldo médio mensal de, no mínimo, R$ 100. O primeiro sorteio aconteceu no dia 23 de dezembro, na extração especial de Natal da Loteria Federal. De lá para cá, já foram distribuídos 23.813 prêmios totalizando R$ 53,3 milhões, sorteados entre os 15,8 milhões de poupadores de todo o País. Lotéricas A expansão da rede lotérica da Caixa por meio dos correspondentes bancários reunidos na marca "Caixa Aqui" também contribui para o crescimento da Poupança. Hoje, é possível para o cliente da Caixa fazer saques, depósitos e transferências na conta de Poupança em todas as 8.500 casas lotéricas do País. As lotéricas funcionam em horário alternativo aos bancos e ficam abertas, na maioria dos casos, até as 18h, ou até as 21:00h nos shoppings, inclusive nos finais de semana.