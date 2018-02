SOS Denúncias ensina consumidor a se defender Um novo site na Internet, o SOS Denúncias (veja no link abaixo), oferece vários serviços que podem auxiliar o cidadão em diferentes situações, como ao fazer uma denúncia, procurar emprego, buscar o endereço dos juizados especiais cíveis da capital, pesquisar códigos de endereçamento postal, consultar legislações, entre outros. O endereço eletrônico também traz links para vários sites de utilidade pública, como os das Polícias Civil, Federal e Rodoviária Federal; da Corregedoria Geral da União; da Receita Federal; do Ministério do Trabalho; e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Também é possível fazer download do Código de Defesa do Consumidor e do novo Código Civil. Atualmente, o site conta com três advogados encarregados de responder os e-mails com dúvidas e reclamações dos visitantes. "A intenção é facilitar a vida do consumidor enviando, por exemplo, um modelo de carta ou petição para que ele mesmo possa imprimir e dar entrada no processo nos órgãos competentes", explica Edmar Pimentel, idealizador do site. Ele teve a idéia de criar o endereço quando fazia a atualização da página da Associação Brasileira do Consumidor (ABC) na rede. "Vi que existe muita gente com problema e que precisa de orientação."