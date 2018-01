Souza Barros promove curso gratuito sobre ações Para quem está interessado em saber um pouco mais sobre o mercado de ações, a Corretora Souza Barros realizará no dia 10 de setembro, das 19h às 22h, o curso Introdução ao Mercado de Capitais - A facilidade de investir pela Internet. A palestra será destinada aos iniciantes no mercado financeiro que queiram começar a investir em ações pela Internet e também para estudantes. O curso, que inclui apresentação teórica e simulações em computador, é gratuito e aberto ao público em geral. O material também é grátis e fornecido no dia do curso. O palestrante será o analista de investimento da Souza Barros, Clodoir Gabriel Vieira, e as inscrições poderão ser feitas até o dia 5 de setembro, pelo e-mail webtrader@souzabarros.com.br ou pelo fone (11) 3242-2233, ramal 350.