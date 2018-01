Souza Cruz: dividendos são vantajosos Em 2000, uma das empresas com maior dividend yield - índice calculado pela divisão do dividendo pago durante o ano pelo preço da ação no final do período - foi a Souza Cruz. No ranking preparado pela Economática (www.economatica.com) - empresa que fornece dados para o mercado financeiro a respeito de companhias na América Latina e das maiores dos Estados Unidos -, a companhia está em quarto lugar, com índice de 27,4. Nicolas Balafas, diretor de renda variável do BNP Asset Management, explica que a companhia tem, entre suas estratégias de relacionamento com os investidores, distribuir dividendos elevados aos seus acionistas. Além disso, segundo o diretor, a empresa já é líder no setor de fumo - detém 90% do mercado - e não tem muitas alternativas de planos para crescimento. O diretor de renda variável do BankBoston Asset Management, Júlio Ziegelmann, concorda. Ele comenta que a companhia vem conseguindo lucros elevados e não tem, de fato, onde aplicar o dinheiro excedente em caixa. "Nesse caso, o pagamento de dividendos é considerado uma vantagem para o investidor. Mas é importante estar atento à perspectiva de valorização do papel também", afirma. O preço-alvo projetado por Ziegelmann para a ação da Souza Cruz é de R$ 14,00, o que significa um ganho de 26,46% em 12 meses, tomando por base a cotação de fechamento de sexta-feira - R$ 11,07. A projeção de ganho para as ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, ou seja, aquelas que compõem o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas da Bovespa -, é de 30% na opinião de vários analistas. Análise do segmento As perspectivas de crescimento para o segmento onde a empresa está relacionada também são importantes para avaliar se a distribuição de dividendos é vantajosa ou não para o crescimento da companhia e para o investidor. No caso da Souza Cruz, a análise de Alexandre Póvoa, diretor de renda variável da ABN Asset Management, é de que o setor de fumo não apresenta perspectivas de crescimento. "Trata-se de um mercado em decadência", avalia.