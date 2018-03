Souza Cruz é bicampeã do Ranking Agência Estado/Economática A Souza Cruz é a bicampeã do Ranking Agência Estado/Economática de 2002. A empresa repetiu o resultado de 2001 e obteve novamente o melhor desempenho para seus acionistas. Em sua terceira edição anual, o ranking avaliou 128 companhias abertas, com base em uma metodologia exclusiva. A premiação destaca as dez empresas que proporcionaram os retornos mais expressivos aos investidores no período. O objetivo é estimular o bom relacionamento entre as companhias e seus acionistas. As demais vencedoras de 2002 foram, pela ordem: Lojas Americanas, Fosfértil, Vale do Rio Doce, AmBev, Aracruz, Embraer, Embraco, Confab e Gerdau. Desempenho A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) amargou seu terceiro ano consecutivo de queda em 2002, ao recuar 17,01%. No entanto, as dez vencedoras do Ranking Agência Estado/Economática destacaram-se por um desempenho em Bolsa muito superior ao Ibovespa. Nenhuma delas registrou perdas no ano passado. Ao contrário, acumularam valorizações expressivas. O principal caso é o da Lojas Americanas, que disparou 191,6% em 2002, a maior alta entre todas as 128 empresas avaliadas. Outras três companhias registraram ganhos superiores a 100%: Embraco (167,6%), Confab (124,4%) e Fosfértil (110,2%). Veja o hot site com tudo sobre o Ranking Agência Estado/Economática