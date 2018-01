Souza Cruz fabrica cigarros com parceria cubana De olho nas exportações, a Brascuba, empresa de capital misto formada pela Souza Cruz e União das Empresas de Tabaco de Cuba (Uneta), está investindo em marcas famosas de charutos cubanos e deve lançar até o fim do ano a grife Cohiba de cigarros. Atualmente o carro-chefe Romeo y Julieta movimenta US$ 6,2 milhões ao ano em vendas ao exterior. A marca é exportada para dez países, incluindo o Brasil. Para 2003 já estão na lista Colômbia, Itália, Argentina e República Dominicana. O produto premium (com tabaco negro), corresponde a uma produção anual de 100 milhões de cigarros. "O cigarro Cohiba deve ser lançado em Cuba até o fim do ano e em seguida será exportado primeiramente ao Brasil e México", afirma o co-presidente brasileiro da empresa, Fernando Teixeira. A meta é que as duas marcas sejam responsáveis por US$ 2,5 milhões em exportações ao ano, em um período de cinco anos. A parceria entre a Souza Cruz e a Uneta, que originou a fábrica de cigarros Brascuba em 1996 na cidade de Havana, figura atualmente entre as cinco empresas de capital misto com maior êxito na ilha de Fidel Castro, de um total de 400 joint ventures. O investimento inicial da Souza Cruz foi de US$ 7 milhões e o resultado operacional da empresa é de US$ 7,6 milhões ao ano. Responsável por 95% das vendas de cigarros no mercado cubano e com a marca mais consumida no país (Popular), a Brascuba conta com a qualidade do tabaco da ilha e números favoráveis. Dos 11,4 milhões de habitantes do país, 8,6 milhões são adultos (acima de 18 anos) e desse total, 36% são fumantes, com uma média de consumo diário de oito cigarros ao dia. "Em termos de proporção, os índices são maiores que no Brasil, onde 28% da população adulta é fumante", diz Teixeira. Segundo ele, a Brascuba opera hoje com um terço de sua capacidade, com 230 funcionários, dos quais apenas três são brasileiros, e uma produção de 1,4 bilhão de cigarros ao ano em seis marcas, o que dá um faturamento líquido de US$ 20 milhões ao ano. A Brascuba foi a primeira empresa autorizada a distribuir seus produtos diretamente nos pontos-de-venda, que somam 4 mil. Para Teixeira, a empresa se destaca por agregar qualidade ao produto, ter bons resultados, segurança no trabalho e meio ambiente, além de ter mostrado um trabalho pioneiro de exportações de um novo produto. Funcionários Uma das estratégias da empresa é a valorização dos funcionários com o objetivo de estimular a produção. "Oferecemos bônus salariais quando as metas da empresa são cumpridas", afirma. Esse "prêmio", de até 10% do salário, é dado aos empregados em forma de peso conversível, uma terceira moeda usada no país, que equivale ao dólar. Além disso, são oferecidos ônibus fretados para o transporte dos funcionários até as fábricas, já que a precariedade do transporte coletivo é um dos grandes problemas da ilha. Os cerca de 29 mil produtores de tabaco de Cuba também contam com alguns benefícios em relação ao resto da população. "As plantações são compradas em dólar e, como o padrão de vida dos cubanos é nivelado, os plantadores acabam ganhando um pouco mais", afirma o vice-presidente da Souza Cruz no Brasil, Milton de C. Cabral. Segundo o vice-presidente da holding Tabacuba, Osvaldo Encarnacion, que concentra as 54 empresas de tabaco do país, os produtores contam ainda com seguro em caso de perdas decorrentes de fatores climáticos. "No caso dos furacões, por exemplo. Só no último, 11 mil instalações de secagem do fumo foram danificadas", diz. Para os empresários da Souza Cruz, a localização da empresa em Cuba é estratégica, diante de um possível levantamento do embargo econômico imposto pelos Estados Unidos. "Sem dúvida haveria um crescimento importante nos negócios, graças à proximidade do país", acredita Teixeira, destacando a vantagem de a empresa já ter conquistado o consumidor local. Atualmente, cerca de 40% da população cubana têm acesso ao dólar, que chega das famílias que moram nos EUA. O mercado de divisas também é sustentado, além das exportações, pelos turistas, que chegam aos milhares na ilha, inclusive os americanos. São cerca de 2 milhões de visitantes ao ano, que movimentam US$ 2 bilhões. Para o vice-presidente da Brascuba, Adolfo Díaz Suárez, a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais brasileiras pode significar uma maior integração entre os dois países. "Contamos com uma maior aproximação econômica", diz ele. Os empresários brasileiros também estão confiantes. "A tendência é abrir mais os olhos da comunidade empresarial brasileira para a importância dos investimentos em Cuba", acredita Cabral. Ele destaca que a empresa de ônibus urbanos de Joinville (SC), Buss Car, também está ganhando mercado na ilha.