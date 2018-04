SP adiará recolhimento de 50% do ICMS gerado em dezembro

O governador de São Paulo, José Serra, informou nesta sexta-feira, 28, que 50% do ICMS que for gerado com as compras do final de ano em dezembro só serão recolhidos pelo Estado em fevereiro. Em entrevista após encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto, Serra disse que a medida é uma forma de manter a economia paulista aquecida. "São mais R$ 2 bilhões que ficarão na economia por mais um mês", disse.