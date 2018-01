SP antecipa início da vacinação contra aftosa A Secretaria de Agricultura de Abastecimento do Estado decidiu antecipar para esta semana o início da vacinação contra a febre aftosa, prevista para o mês de novembro. O lançamento oficial estava marcado para a próxima terça-feira em Presidente Prudente. O secretário Duarte Nogueira disse que a rede de assistência da Secretaria está sendo orientada para dar início imediato aos trabalhos de vacinação. O Estado de São Paulo está em estado de alerta contra a doença por causa dos focos suspeitos surgidos no Paraná. O secretário assinou hoje portaria criando corredores sanitários entre os dois estados, nos municípios de Itororó do Paranapanema, Ourinhos, Itararé e Barra do Turvo. O trânsito de animais suscetíveis à doença está proibido, mas será permitido o ingresso em São Paulo da carne desossada e maturada e do leite pasteurizado. O secretário informou que até a tarde de hoje, no rastreamento que está sendo realizado no interior de São Paulo, não foi localizado um único animal com sintomas da doença. Nogueira lembrou que na última vacinação, realizada em maio, o índice de cobertura atingido no Estado foi de 99,41%. Ele disse que as últimas cinco vacinações semestrais tiveram índice acima de 99%. No ano passado São Paulo respondeu por 69% das exportações de carne bovina. este ano, até agosto, havia exportado 58%. Bahia fecha fronteiras A Bahia decidiu fechar as fronteiras do estado aos animais vivos, provenientes do chamado Circuito Pecuário Sul, que inclui os estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O receio é que a entrada de animais infectados, vindos de um possível foco de aftosa nestes estados, ponha fim ao período de oito anos livre da doença. Desde maio de 1997 o estado é considerado internacionalmente Zona Livre de Aftosa com vacinação, pela OIE - Organização Internacional de Epzootias, que a partir deste ano passou a ser chamada no Organização Mundial de Sanidade Animal.