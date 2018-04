SP anuncia investimento em pesquisas sobre bioenergia O governador do Estado de São Paulo, José Serra, anunciou hoje investimentos no valor de R$ 150 milhões para pesquisas em bioenergia a serem desenvolvidas pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). Desse total, R$ 100 milhões serão investidos nos próximos dois anos. "Esses recursos serão destinados ao desenvolvimento de equipamentos, maquinário, variedades de cana-de-açúcar e para projetos ambientais em parceria com a iniciativa privada", disse. Serra citou como exemplos de empresas que participam das pesquisas a fabricante de máquinas Dedini e a petroquímica Braskem. "Isso vai assegurar o futuro do etanol no Estado de São Paulo", afirmou Serra, lembrando que São Paulo tem a matéria-prima mais competitiva do mundo (a cana-de-açúcar) e precisa continuar mantendo sua liderança. Ao deixar a 1ª Conferência Internacional sobre Biocombustíveis aberta hoje na cidade de São Paulo, Serra justificou sua saída informando que se dirigia a uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que também está na capital paulista. O governador de São Paulo se recusou, no entanto, a comentar a possível compra da Nossa Caixa pelo Banco do Brasil. "Esse assunto virou um samba de uma nota só", disse.