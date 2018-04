SP e MG têm melhor desempenho Puxados pelos ciclos agrícolas e pelas atividades agropecuárias, os Estados de São Paulo e Minas Gerais foram os que apresentaram melhor desempenho na abertura de empregos formais em junho e no primeiro semestre. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), em junho, Minas Gerais registrou saldo líquido positivo de 45,6 mil vagas. Em São Paulo, foram abertos 27,6 mil postos de trabalho. No primeiro semestre deste ano, foram criadas 139,6 mil vagas em São Paulo e 80,5 mil ocupações em Minas Gerais. As atividades na área agrícola também incrementaram as novas contratações em Pernambuco no mês passado, com a criação no mês de 9,8 mil novos empregos no Estado. Também por conta da atividade agropecuária, mais intensa nessa época do ano, as regiões do interior do País foram as que registraram maior expansão do emprego em junho. Foram abertas 80,4 mil colocações com carteira assinada nas cidades do interior do País. O conjunto das áreas metropolitanas, de acordo com o Caged do mês de junho, apresentou um crescimento de 0,19% no estoque de empregos em relação ao mês anterior, com a criação de 25,6 mil postos de trabalho.