SP é principal responsável pela queda do IPC-S A cidade de São Paulo foi a principal responsável pela desaceleração do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) para 0,45%, divulgado ontem pela Fundação Getúlio Vargas. Segundo pesquisa ampliada com resultados regionais divulgada hoje, os preços na cidade subiram 0,37% no indicador de até 7 de fevereiro, ante alta de 0,51% no indicador anterior, de até 31 de janeiro. Das sete capitais pesquisadas, seis registraram desaceleração de preços, na passagem do IPC-S do período. Além de São Paulo, é o caso de Belo Horizonte (de 1,38% para 0,90%); Brasília (de 1,27% para 1,17%); Porto Alegre (de 0,38% para 0,37%); Rio de Janeiro (de 0,83% para 0,47%) e Salvador (de 0,54% para 0,33%). A única capital a registrar aceleração de preços, no mesmo período, foi Recife (de 0,12% para 0,38%). O resultado divulgado ontem foi o menor registrado desde a quarta semana de outubro de 2005, quando o IPC-S estava em 0,42%.