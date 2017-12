SP e Rio entre as 10 metrópoles mais baratas do mundo A desvalorização do real em 2002 fez com que São Paulo e o Rio de Janeiro passassem a integrar o grupo das dez metrópoles com o menor custo de vida no mundo. Segundo o ranking elaborado anualmente pela consultoria internacional Mercer Human Resource Consulting e divulgado hoje, São Paulo e o Rio de Janeiro despencaram do 98º e 99º lugares para 136º e 137º, respectivamente. O estudo avaliou 144 cidades. "As incertezas políticas que antecederam as eleições presidenciais no ano passado no Brasil contribuíram para a desvalorização do real, barateando o custo de vida nas duas capitais brasileiras", disse Yvonne Traber, pesquisadora senior da consultoria. As diversas crises que assolaram as moedas latino-americanas em 2002 fizeram com que as demais capitais da região também despencassem no ranking. Entre as quinze cidades mais baratas do mundo, além de São Paulo e Rio, estão outras cinco da região. Assunção, capital do Paraguai, é a cidade mais barata do planeta. Depois de ter declinado no ranking em 2002, quando ocupou a 133ª posição, Buenos Aires caiu em 2003 para o 141º lugar. Montevidéu caiu do 103º para o 139º lugar e Santiago do Chile do 121º para o 134º . A Cidade do México, que no ano passado era a 28ª capital mais cara, este ano ficou no 77º lugar. Tóquio tornou-se em 2003 a cidade mais cara do mundo. Hong Kong, a líder do ranking no ano passado, caiu para o quarto lugar. Moscou (2º), Osaka (3º) e Pequim (5º) completam o grupo da cinco mais caras. Genebra (6º) é a capital européia coom custo de vida mais elevado, seguida de Londres (7º). Paris ficou na 23ª posição, Roma na 41ª e Madri na 86ª. Nova York continua sendo a cidade norte-americana mais cara, na 10ª posição do ranking, seguida de Los Angeles (22ª), Chicago (25ª) e Miami (27ª). A pesquisa avalia o custo comparativo de 200 itens em cada cidade. Esses custos incluem moradia, alimentação, vestuário e utensílios domésticos, além de transportes e lazer. O estudo serve como uma referência para as empresas multinacionais determinarem o limite de despesas para seus funcionários que trabalham em diferentes partes do mundo. Custo de vida nas metrópoles Ranking 2003 2002 Cidade Índice 2003 Índice 2002 1 (3) Tóquio, Japão 126.1 (117.5) 2 (2) Moscou, Rússia 114.5 (120.0) 3 (6) Osaka, Japão 112.2 (103.2) 4 (1) Hong Kong 111.6 (124.2) 5 (4) Beijing, China 105.1 (111.4) 6 (28) Genebra, Suíça 101.8 (80.8) 7 (10) Londres, Inglaterra 101.3 (91.0) 8 (9) Seul, Coréia do Sul 101.0 (95.8) 9 (32) Zurique, Suíça 100.3 (79.8) 10 (7) Nova York City, EUA 100.0 (100.0) 11 (5) Xangai, China 98.4 (104.7) 12 (8) São Petersburgo, Rússia 97.3 (98.6) 13 (40) Oslo, Noruega 92.7 (77.1) 14 (11) Hanói, Vietnã 89.5 (90.8) 15 (62) Copenhague, Dinamarca 89.4 (69.3) 16 (14) Ho Chi Min, Vietnã 88.5 (88.7) 17 (63) Milão, Itália 87.2 (69.1) 18 (13) Shenzhen, China 86.7 (89.4) 18 (11) Guangzhou, China 86.7 (90.8) 20 (16) White Plains NY, EUA 86.2 (86.3) 21 (73) Dublin, Irlanda 86.0 (67.5) 22 (19) Los Angeles, USA 85.6 (84.7) 23 (74) Paris, França 84.3 (66.8) 24 (17) Kiev, Ucrânia 84.2 (85.9) 25 (18) Beirute, Líbano 83.9 (85.2) 25 (20) Chicago, EUA 83.9 (83.7) 27 (25) Miami, EUA 83.7 (81.8) 27 (22) Riga, Letônia 83.7 (83.1) 29 (15) Taipei, Taiwan 83.5 (86.8) 30 (21) San Francisco, EUA 83.0 (83.6) 31 (65) Douala, Camarões 82.9 (68.9) 32 (24) Singapura 82.8 (82.2) 32 (23) Honolulu, EUA 82.8 (82.4) 34 (77) Viena, Áustria 82.4 (66.0) 35 (72) Abidjan, Costa do Marfim Coast 81.3 (67.6) 36 (79) Helsinki, Finlândia 80.9 (65.5) 37 (75) Budapeste, Hungria 80.2 (66.7) 38 (53) Jacarta, Indonésia 80.0 (72.3) 39 (27) Dubai, Emirados Árabes 79.5 (81.0) 40 (37) Tel Aviv, Israel 79.1 (78.2) 41 (99) Roma, Itália 79.0 (61.0) 42 (44) Istambul, Turquia 78.8 (76.5) 43 (32) Cidade do Kuwait, Kuwait 78.4 (79.8) 43 (32) Manama, Bahrein 78.4 (79.8) 43 (35) San Juan, Porto Rico 78.4 (79.4) 46 (36) Houston, EUA 78.3 (78.5) 46 (30) Amã, Jordânia 78.3 (80.4) 48 (94) Estocolmo, Suécia 78.2 (62.3) 49 (75) Praga, República Checa 78.1 (66.7) 50 (31) Riad, Arábia Saudita 77.3 (80.0) 51 (41) Washington DC, EUA 76.9 (77.0) 52 (102) Amsterdã, Holanda 76.8 (60.0) 53 (42) Morristown NJ, EUA 76.7 (76.7) 54 (47) Varsóvia, Polônia 76.3 (74.6) 54 (42) Boston, EUA 76.3 (76.7) 56 (89) Dakar, Senegal 75.7 (63.1) 56 (88) Bratislava, Eslováquia 75.7 (63.5) 58 (39) Jeddah, Arábia Saudita 75.3 (78.0) 58 (104) Berlim, Alemanha 75.3 (59.7) 60 (80) Tálin, Estônia 75.0 (65.5) 61 (48) Atlanta, EUA 74.7 (74.0) 62 (108) Munique, Alemanha 74.4 (58.9) 63 (101) Dusseldorf, Alemanha 74.2 (60.2) 63 (45) Dubai, Emirados Árabes Unidos 74.2 (75.6) 65 (109) Frankfurt, Alemanha 74.1 (58.6) 66 (107) Luxemburgo 74.0 (59.0) 67 (95) Sydney, Austrália 73.7 (62.2) 68 (112) Bruxelas, Bélgica 73.6 (58.1) 69 (87) Casablanca, Marrocos 73.0 (63.7) 69 (49) Denver, EUA 73.0 (73.8) 71 (111) Atenas, Grécia 72.9 (58.4) 72 (58) Algiers, Algéria 72.4 (70.1) 72 (51) Almaty, Casaquistão 72.4 (72.9) 74 (80) Glasgow, Grã-Bretanha 72.3 (65.0) 75 (97) Zagreb, Croácia 71.8 (61.8) 76 (89) Birmingham, Grã-Bretanha 71.7 (63.1) 77 (46) Kingston, Jamaica 71.6 (75.3) 77 (28) Cidade do México, México 71.6 (80.8) 79 (53) Detroit, EUA 71.5 (72.3) 80 (57) Seattle, EUA 71.3 (70.6) 81 (115) Barcelona, Espanha 71.1 (56.8) 82 (50) St. Louis, EUA 71.0 (73.6) 83 (92) Sofia, Bulgária 70.9 (62.6) 83 (118) Hamburgo, Alemanha 70.9 (55.9) 85 (86) Vilnius, Lituânia 70.5 (63.8) 86 (117) Madri, Espanha 70.4 (56.4) 87 (67) Cleveland, EUA 69.0 (68.6) 88 (59) Pittsburgh, EUA 68.9 (69.6) 89 (123) Lyon, França 68.6 (54.5) 90 (60) Lagos, Nigéria 68.3 (69.5) 91 (65) Cidade do Panamá, Panamá 67.9 (68.9) 92 (69) Portland, EUA 67.8 (67.7) 93 (69) Winston Salem, EUA 67.7 (67.7) 94 (126) Lisboa, Portugal 67.6 (53.3) 94 (68) Dacca, Bangladesh 67.6 (68.0) 96 (38) Monterrey, México 67.5 (78.1) 97 (69) Kuala Lumpur, Malásia 67.3 (67.7) 98 (77) Cidade da Guatemala, Guatemala 67.0 (66.0) 98 (82) Acra, Gana 67.0 (64.7) 100 (125) Ljubljana, Eslovênia 66.5 (53.4) 101 (64) Tianjin, China 66.4 (69.0) 102 (51) Cairo, Egito 66.3 (72.9) 103 (83) Bandar Seri Begawan, Brunei 66.0 (64.6) 104 (104) Toronto, Canadá 64.9 (59.7) 105 Nairobi, Quênia 63.6 106 (132) Leipzig, Alemanha 63.5 (51.2) 106 (131) Limassol, Chipre 63.5 (51.3) 108 (83) Lima, Peru 63.4 (64.6) 109 (91) Nova Délhi, Índia 63.3 (62.7) 110 (110) Vancouver, Canadá 63.2 (58.5) 111 (127) Melbourne, Austrália 62.7 (53.2)