SP encerra 2ª fase de campanha contra aftosa nesta quinta Os pecuaristas paulistas têm até esta quinta-feira, dia 30, para vacinar o rebanho de bovinos e bubalinos contra a febre aftosa. Depois da imunização, a Secretaria da Agricultura e Abastecimento recebe, até o dia 7 de dezembro, a declaração e a comprovação da vacinação em qualquer unidade de defesa agropecuária do município ou região. Caso o pecuarista não o faça, será passível de uma multa de 3 Ufesps (R$ 41,79) por cabeça pela não comunicação e 5 Ufesps (R$ 69,65) por cabeça não vacinada. Na última etapa da campanha, em maio, a cobertura foi de 99,50% de um rebanho bovino total de 13,5 milhões de cabeças. Segundo o secretário de Agricultura e Abastecimento, Alberto Macedo, a meta é sempre de 100% de vacinação espontânea. "Mesmo que isto não aconteça, todo o gado paulista é vacinado obrigatoriamente depois deste período, sob a supervisão dos técnicos da defesa agropecuária", afirma. Em maio, 65 mil animais não vacinados na primeira fase foram imunizados compulsoriamente pela Secretaria. O Estado não registra casos da doença há dez anos e na campanha de novembro de 2005 alcançou o recorde de 99,6% do rebanho vacinado. Além da campanha contra a aftosa em bovinos e bubalinos, em novembro ocorre ainda vacinação contra a raiva em herbívoros, que também termina quinta-feira. Ao contrário das vacinações anteriores, realizadas obrigatoriamente em 14 regiões, esta ocorreu apenas nos municípios do entorno de Guaratinguetá, Pindamonhangaba e Mogi das Cruzes. Nas restantes, a vacinação anti-rábica não é obrigatória. Com a redução, 755 mil animais terão de ser imunizados obrigatoriamente.