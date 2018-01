SP fecha o ano com 4,2% de inadimplência O balanço divulgado hoje pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP) aponta índice de inadimplência de 4,2% em dezembro. Pela primeira vez desde a crise da Rússia e a explosão dos juros, o nível de inadimplência na capital atingiu, em setembro de 1998, índices abaixo de 5%, a média aceitável pelos comerciantes paulistanos. Segundo o economista da ACSP, Emílio Alfieri, mesmo considerando que os inadimplentes costumam utilizar os recursos do 13º salário para quitar dívidas em dezembro, a redução da inadimplência foi bastante acentuada. Alfieri acredita que, caso o índice venha a ser confirmado nos primeiros meses de 2001 e caracterize uma tendência, os juros devem cair no varejo.