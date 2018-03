SP fechará o ano com a arrecadação prevista, afirma secretário

O secretário de Economia e Planejamento de São Paulo, Francisco Vidal Luna, afirmou nesta terça-feira, 20, que o Estado deve fechar o ano com a arrecadação prevista no Orçamento, apesar dos efeitos da crise econômica mundial no País. A previsão é arrecadar R$ 116 bilhões em 2009. "A arrecadação vem melhorando. Não teve uma recuperação excepcional, mas vamos fechar, provavelmente, no zero a zero", disse, durante discurso a prefeitos paulistas em evento no Palácio dos Bandeirantes, na Capital.

Em entrevista, Luna explicou que, no primeiro trimestre, o Estado arrecadou R$ 1,3 bilhão menos do que o previsto, mas os números começaram a melhorar nesta segunda metade do ano. "Vamos ser capazes de cumprir o Orçamento de 2009", afirmou.

Segundo o secretário, a frustração de receitas atual é de cerca de R$ 400 milhões, que devem ser recuperados até dezembro. Luna atribuiu a melhora ao reaquecimento da economia e às medidas fiscais adotadas pelo governador José Serra (PSDB). "Tem havido uma ajuda do ponto de vista da economia", disse.