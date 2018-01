SP garante estabilidade da taxa de desemprego no País A melhoria no cenário do mercado de trabalho em São Paulo em março garantiu a estabilidade da taxa de desemprego nas seis regiões no mês e evitou uma elevação "estatisticamente significativa" da taxa, segundo destacou o coordenador da pesquisa mensal de emprego do IBGE, Cimar Azeredo Pereira. São Paulo, que responde por 43% da população ocupada nas seis regiões e por 46% dos desocupados (sem trabalho e procurando emprego), manteve a taxa de desemprego inalterada em março (11,5%) na comparação com fevereiro, mas apresentou uma forte redução ante março do ano passado (14,6%). Além disso, São Paulo foi praticamente a única região responsável pelo aumento do número de ocupados na média das seis regiões. A população ocupada em São Paulo cresceu 1,5% em março ante fevereiro, com acréscimo de 123 mil novas vagas no período, ou quase o total das 129 mil novas vagas geradas nas seis regiões. Na comparação com março do ano passado, o número de ocupados em São Paulo cresceu 6%, ou 472 mil novas vagas, bem mais da metade das 742 mil novas vagas geradas nas seis regiões no período. Destaques da região A maior geração de empregos em São Paulo em março ocorreu na indústria e no segmento de educação, saúde e administração pública. A indústria aumentou o número de vagas em 4,1% (73 mil vagas) em março ante fevereiro e em 12,7% ante março do ano passado (mais 211 mil vagas). No grupo de educação, saúde e administração pública, houve aumento de 7,5% (80 mil vagas) ante fevereiro e de 4,5% (49 mil pessoas) ante março de 2004. "A estabilidade na taxa de desemprego nas seis regiões em março se deu em função da evolução bastante favorável no mercado de trabalho de São Paulo, que tem peso forte na pesquisa", disse Pereira.