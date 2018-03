SP instala Câmara Setorial de biocombustíveis Criada em janeiro, a Câmara Setorial de Biocombustíveis será instalada na próxima quarta-feira, às 10 horas, na Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. A nova câmara terá como objetivo definir parâmetros e medidas para o estabelecimento de segmentos produtivos de biocombustíveis competitivos, como o álcool e o biodiesel, e ainda consolidar as propostas de projetos estratégicos para o setor. O presidente da Câmara Setorial Especial de Biocombustíveis será o professor Miguel Dabdoub, do Laboratório de Desenvolvimento de Tecnologias (Ladetel), da USP de Ribeirão Preto e coordenador do projeto Biodiesel Brasil. Devem participar da instalação e integrar a nova Câmara Setorial de Biocombustíveis, representantes da União da Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo (Unica) e da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove).