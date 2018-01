SP lança campanha de qualidade do Café 2004 A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo lança amanhã, a partir das 9 horas, em Altinópolis, a 6ª Campanha de Qualidade do Café - Edição 2004. O evento terá a presença de cafeicultores, do secretário Antônio Duarte Nogueira Júnior, do presidente da Câmara Setorial do Café, Nathan Herszkowicz, e presidentes de cooperativas e sindicatos. A Campanha de Qualidade do Café começa neste mês com a preparação para o início da colheita e termina em meados de agosto. É composta de reuniões regionais com ciclo de palestras técnicas, manhãs de campo e treinamento prático sobre os princípios e técnicas básicas de produção e processamento de cafés de qualidade. A campanha antecede os concursos regionais de qualidade, que acontecem a partir de setembro, com as escolhas dos melhores cafés regionais e culminam com o Concurso Estadual do Café, no fim do ano, no Museu do Café de Santos. No concurso são eleitos os dez melhores cafés de São Paulo na safra. No ano passado, pela primeira vez, estes cafés foram adquiridos em leilão pelo setor de torrefação e foi feita uma edição especial com os cafés de 2003. "Alcançamos o topo com uma saca de 60 kg arrematada a R$ 1.203,50", lembra Nathan Herszkowicz, presidente da Câmara Setorial. Altinópolis foi escolhida como local de lançamento da Campanha por se tratar de área de maior produção de café beneficiado em São Paulo. Em 2003, a região produziu 476 mil sacas, representando 17% da produção do Estado que foi de 2,8 milhões de sacas, segundo levantamento do Instituto de Economia Agrícola (IEA), órgão da Secretaria. Em segundo lugar ficou a região de São João da Boa Vista, com 466 mil sacas beneficiadas.