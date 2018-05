SP lança plano de energia a partir de fontes renováveis O governo de São Paulo apresentou na manhã desta quinta-feira, 18, o Plano Paulista de Energia, o qual prevê, entre outros pontos, o aumento da geração de energia a partir de fontes renováveis. De acordo com o secretário de Energia de São Paulo, José Aníbal, a geração a partir de fontes renováveis deve alcançar 69% do total do Estado em 2020. No final do mês passado, o Broadcast havia noticiado que essa era uma das metas do plano. Em 2010, as fontes renováveis respondiam por aproximadamente 55% da matriz energética de São Paulo.