SP, MG e RJ somam 80% das demissões de janeiro O ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, informou hoje que o maior número de demissões no mês de janeiro foi registrado nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, houve no mês passado uma perda de 101.748 empregos com carteira assinada no País. Segundo Lupi, empresas dos três Estados juntos foram responsáveis por 80% do total de demissões no mês. Em São Paulo, foram fechados 38.676 postos de trabalho. Em Minas, a perda foi de 26.800 vagas. No Rio de Janeiro, de 16.538. Em Santa Catarina, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, houve aumento no número de empregos formais. Em SC, foram abertas 6.407 vagas; em MT, 3.324; e no RS, 2.798. O ministro destacou uma geração recorde de empregos no mês de janeiro em Rondônia, onde foram criadas 1.060 novas vagas, principalmente nas obras de construção das hidrelétricas de Jirau e de Santo Antonio, no Rio Madeira. Por regiões, o Sudeste, o Nordeste e o Norte apresentaram redução no nível de emprego. No Sudeste, o total de vagas fechadas foi de 85.739; no Nordeste, de 24.323; e, no Norte, de 9.569, apesar do crescimento em Rondônia. No Sul e no Centro-Oeste, houve aumento do total de vagas. No Sul, foram criados 10.797 postos de trabalho; e, no Centro-Oeste, 7.086.